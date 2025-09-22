A Santa Teresa le Giornate europee del Patrimonio

Pe le Giornate europee del Patrimonio il sito archeologico di Lu Brandali a Santa Teresa si prepara ad accogliere il pubblico. Un weekend ricco di eventi, offrendo un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella cultura nuragica.

Le celebrazioni iniziano già sabato 27 settembre alle ore 10:30 con un’iniziativa speciale: “Alla scoperta del sito archeologico Lu Brandali”. L’evento, ideato per le famiglie, vedrà i giovani studenti della classe IV della Scuola Primaria San Pasquale (I.C. Magnon) trasformarsi in piccole guide. Saranno loro a condurre i visitatori tra le antiche pietre del complesso, condividendo con entusiasmo le conoscenze acquisite.

L’appuntamento è gratuito e offre un punto di vista fresco e originale sul patrimonio archeologico locale.

La giornata di domenica 28 settembre alle ore 10:30 sarà dedicata agli appassionati di archeologia e storia. L’evento “Architettura, l’arte di costruire. Il complesso nuragico di Lu Brandali” offrirà una visita guidata curata dalla Dott.ssa Valentina Leonelli. Sarà un’occasione per approfondire le tecniche costruttive e l’importanza strategica del complesso nuragico, un esempio straordinario di architettura preistorica. Per partecipare a questa visita, la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite WhatsApp al numero: +39 349 8347698.

Questi appuntamenti, promossi nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, sottolineano il valore della riscoperta e della tutela dei beni culturali.

