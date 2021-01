La situazione a Monti continua a preoccupare.

Diventa preoccupante l’emergenza sanitaria dovuta ai contagi per Covid a Monti dopo il decesso di questa mattina di un uomo di settantacinque anni positivo al coronavirus da fine dicembre e che era stato da subito ricoverato in ospedale ad Olbia.

Sono due i decessi per Covid a Monti nei primi venti giorni del 2021, non sono pochi per un paese che conta 2.500 anime e attualmente ha 25 positivi certi al coronavirus.

“La situazione al momento è ancora sotto controllo – afferma il sindaco di Monti Emanuele Mutzu – ma potrebbe diventare allarmante in brevissimo tempo, se i positivi non dovessero rispettare la quarantena e gli altri abitanti del paese le restrizioni che tutti ormai conosciamo”.

I funerali non sono ancora programmati, ma secondo quanto previsto dalle norme anti Covid, si provvederà alla tumulazione della salma alla presenza di pochi intimi.

