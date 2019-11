Un sostegno ha colpito la maestra.

Paura oggi pomeriggio alla scuola elementare di Monti, dove una maestra è rimasta colpita dal crollo di un sostegno mentre stava tenendo lezione in aula.

Intorno alle 14 l’insegnante si è avvicinata alla finestra di un’aula, durane la lezione e ha tirato il cavo per regolare le tendine a scorrimento. Il sostegno non ha retto ed è precipitato sulla testa della donna. Illesi gli alunni presenti in aula.

Intervenuti i vigili del fuoco, sono state chiuse tre aule della scuola per mettere in sicurezza gli intonaci ed evitare eventuali nuovi crolli. La maestra è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, sottoposta a TAC e risonanza magnetica. Per ora non è nota la prognosi.

