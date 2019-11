Sono tre le aule della scuola elementare di Monti che rimarranno chiuse nei prossimi giorni, in seguito al ferimento di un insegnante causato dal cedimento di un intonaco, durante la lezione.

Le classi III, IV C e V elementare, al piano secondo dell’Istituto, rimarranno chiuse a scopo precauzionale, secondo le indicazioni dei Vigili del Fuoco. La squadra è intervenuta tempestivamente, e ha trovato sul luogo anche i tecnici del comune e i dirigenti. È stata quindi disposta la chiusura, per consentire la messa in sicurezza degli infissi interessati dalle infiltrazioni di acqua, e tutelare i piccoli alunni.

“Abbiamo già attivato la procedura di emergenza, e predisposto che gli intonaci vengano risistemati nel più breve tempo possibile”, rassicura il sindaco, Emanuele Mutzu. Il primo cittadino in questi giorni si trova ad Arezzo, al convegno ANCI, ma avvisato dell’accaduto si è subito sincerato della gravità della situazione: “Contiamo di tornare alla normalità in due o tre giorni” conclude.

