Il premio per il Comune di Monti.

Il Comune di Monti è stato riconosciuto come Comune “Rifiuti Free” per essersi classificato tra i Comuni che hanno raggiunto una percentuale maggiore del 65% di raccolta differenziata e una quantità minore di 75 chili pro-capite di secco residuo.

La premiazione si è tenuta stamattina nell’ambito dell’evento “EcoForum Sardegna – presente e futuro dell’economia circolare”, un’iniziativa promossa da Legambiente Sardegna.

Siamo molto felici per l’eccellente risultato appena ottenuto dal nostro Comune – commenta il sindaco Emanuele Mutzu – . Il premio che Legambiente ci ha assegnato è un ulteriore riconoscimento per gli sforzi fatti quotidianamente dalla cittadinanza e dall’amministrazione comunale. Certo, non dobbiamo pensare di aver raggiunto il nostro obiettivo e che il cammino è concluso. Al contrario, siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo continuare a procedere con impegno in questa direzione, cercando di fare sempre meglio e di continuare a migliorare questi dati .Un ringraziamento doveroso a tutta la comunità, per l’impegno dimostrato per la tutela dell’ambiente e alla Ditta Ciclat per il prezioso supporto. Dietro l’orgoglio di vederci premiati avvertiamo il forte senso etico di continuare, con grande determinazione, a preservare l’ambiente, che è l’eredità più preziosa che lasceremo alle generazioni future.

