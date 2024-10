Addio in mare per Giancarlo Campus, l’ultimo saluto a Olbia

Saluto in mare a Olbia per Giancarlo Campus

Nella sua veleria di Olbia ha perso la vita, ma il mare era la sua passione e Giancarlo Campus è stato accompagnato in acqua. Un toccante saluto da parte di chi condivideva la sua passione ed è cresciuto con le sue vele. In tanti lo hanno accompagnato nel mare di Olbia per l’ultimo saluto.

Le immagini pubblicate su Facebook da Marco Piro: “E per Giancarlo Campus Hip Hip Hurrà! Con i fratelli della Sailboard Olbia e con gli amici della classe Windsurfer ti abbiamo reso onore in mare, la tua casa”.

