Auto contro scooter a Olbia, chi è la vittima e cosa è successo

Chi era Enrico Demuro.

Si chiama Enrico Demuro ed è di Olbia la vittima del terribile incidente stradale avvenuto vicino all’ospedale questo pomeriggio. L’uomo, di 36 anni, è sbalzato fuori dallo scooter, dopo lo scontro con un’auto guidata da una donna, rimasta sotto choc.

La dinamica, tutta da ricostruire, vede Demuro travolto dall’auto e morto sul colpo a causa del violento impatto sull’asfalto. Stando alle prime informazioni, alle 16:30 l’auto è andata contro lo scooter Piaggio Liberty guidato dall’uomo, che è deceduto per l’impatto. Sul posto è giunto il personale del 118 che non ha potuto fare altrimenti che constatare il decesso del 36enne.

La vittima.

Enrico fa parte di una famiglia molto nota a Olbia e in Gallura, poiché nipote di Tino Demuro, proprietario delle cantine Surrau, con un passato come sindaco di Arzachena e assessore regionale. Il 36enne, che in passato ha lavorato per la Sardares Spa, società di famiglia, si occupava recentemente della sua azienda, che produceva olio.

