Partito a Olbia l’abbattimento del ponte di via Galvani

Le chiamano “opere incongrue“, che vuol dire trappole potenzialmente letali in caso di alluvioni: tra queste a Olbia c’è il ponte di via Galvani. Tra un po’ non ci sarà più. Oggi sono partiti i lavori di abbattimento di questo tappo-blocca-acque. L’intervento si è reso possibile perché prima c’è stata l’inaugurazione del nuovo ponte in via Figoni.

Il sindaco Settimo Nizzi ha tagliato il nastro l’altro giorno in via Figoni e ha indossato l’elmetto per dare inizio alla demolizione del ponte. Tanta attesa per questo passaggio che rende più sicura quella zona di Olbia.

