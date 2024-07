Via Figoni, festa a Olbia per il nuovo ponte a prove di alluvione

Inaugurato il nuovo ponte in via Figoni a Olbia

Inaugurazione con festa in via Figoni a Olbia dove è stato realizzato un nuovo ponte a prova di alluvione. La nuova viabilità nella zona di via Veronese ha tenuto conto delle esigenze di un quartiere estremamente urbanizzato e molto trafficato. Migliorando la fluidità del traffico e garantendo maggiore sicurezza ai residenti. Ecco una nuova rotatoria, nuovi marciapiedi e piste ciclabili. Queste ultime saranno presto congiunte a quelle esistenti e in fase di realizzazione. Le nuove infrastrutture aiuteranno a ridurre il traffico veicolare, incoraggiando le persone a utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili come la bicicletta. I nuovi marciapiedi favoriranno la mobilità pedonale, rendendo l’area più vivibile e accogliente per tutti. Ci sono anche nuovi spazi verdi, al fine di migliorare l’aspetto estetico del quartiere.

Il vecchio ponte di via Galvani era stato incluso tra le cosiddette “opere incongrue”, e rappresentava un vero e proprio “tappo”, per citare le parole del sindaco Nizzi, e per questa ragione l’amministrazione ha ritenuto di realizzare un nuovo ponte situato più a monte rispetto a quello preesistente, che sarà demolito.

L’iter e il sindaco



L’iter per la realizzazione del nuovo ponte di via Fogoni è iniziato nel 2017, con le autorizzazioni alla fine 2019 e nel 2020 l’approvazione del progetto. Nonostante il lungo iter, il sindaco Nizzi non nasconde la sua soddisfazione per questa importantissima opera, che è la prima di una serie (il prossimo ponte sarà quello di via D’Annunzio) già ideate per sostituire tutte le opere incongrue che hanno messo a rischio alluvione la città di Olbia.

“Sono veramente felice perché l’opera è stupenda – commenta Settimo Nizzi -, chiedo ai residenti che rispettino la viabilità, che parcheggino in modo corretto, che rispettino il limite di velocità di 30 chilometri orari. Questa opera ci rende orgogliosi. Siamo ancora più orgogliosi perchè è stato messo in sicurezza l’asilo infantile, che prima era pericoloso a causa delle macchine che sfrecciavano in sua prossimità”.

La pump track

Sarà presto realizzata un’area per bambini, con una pump track, un circuito fatto di salite, discese e curve che permettono di fare salti e acrobazie con la bicicletta.

Il sindaco Nizzi ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito, sotto ogni aspetto, alla realizzazione dell’opera e tutte le maestranza, con cui ha voluto uno scatto ricordo.

Nizzi consegna questa importante opera alla cittadinanza confidando che sappia comprenderne l’importanza e il valore che essa rappresenta per il quartiere e l’intera comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui