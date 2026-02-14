Spray al peperoncino, a Olbia un incontro sull’uso consapevole

Un incontro sull’uso dello spray al peperoncino a Olbia.

Dopo le recenti aggressioni avvenute a Olbia, la più grave appena pochi giorni fa con un tunisino che ha ferito gravemente due persone, è stata organizzata una giornata di formazione sull’uso consapevole dello spray al peperoncino. L’iniziativa, prevista per il 26 febbraio presso l’istituto Panedda in via Mameli 19, nasce dalla crescente necessità dei cittadini di sentirsi più sicuri senza dover rinunciare alla propria libertà di movimento.

L’evento sarà condotto da istruttori qualificati con esperienza nel campo della sicurezza personale e intende trasmettere conoscenze pratiche sull’utilizzo corretto di uno strumento di difesa legale, che se impiegato con preparazione può proteggere anche da aggressori più forti o armati. “Davanti a un oggetto contundente non si scherza – spiega l’istruttore Simone Ledda -. Noi istruttori abbiamo la responsabilità di far comprendere che in certe situazioni si rischia la vita. Non possiamo vendere tecniche a mani nude contro un coltello come una soluzione che funziona sempre e a prescindere. È giusto invece far conoscere gli strumenti più efficaci e legali su cui possiamo fare affidamento”.

Nel corso della giornata saranno affrontati temi fondamentali come le caratteristiche che rendono uno spray conforme alla normativa italiana, le differenze tra prodotti realmente efficaci e semplici marcatori, i rischi connessi a spray non a norma e l’importanza di sistemi di sicurezza gestibili sotto stress. Sarà dato spazio alla creazione di automatismi utili in situazioni di tensione, con simulazioni pratiche tramite spray ad acqua da training, per consentire ai partecipanti di esercitarsi in modo realistico e sicuro.

L’obiettivo dell’iniziativa non è creare allarmismo, ma aumentare la consapevolezza dei cittadini e la capacità di affrontare eventuali situazioni pericolose, favorendo maggiore serenità e sicurezza nella vita quotidiana. I posti disponibili sono limitati e la partecipazione è consentita solo su prenotazione, per organizzare al meglio l’attività e le prove pratiche. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 351/4278576 o inviare una mail a simoneledda@kma.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui