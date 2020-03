I controlli al porto di Olbia.

Dovevano essere operativi da oggi i controlli con il termoscanner al porto di Olbia. Invece, nonostante le misure più stringenti previste agli arrivi dell’Isola Bianca, per i controlli con il termoscanner si è registrata una falsa partenza.

Mentre a Cagliari è già stato attivato da alcuni giorni il protocollo per cercare di limitare l’ingresso di persone in presenza della malattia conclamata, per lo scalo di Olbia mancano gli ultimi dettagli per rendere operativa questa misura di prevenzione.

Nel mentre, però, si è deciso di chiudere le scuole e le Università in modo da ridurre possibili focolai. Al momento non sono previste ulteriori restrizioni, oltre a quelle in vigore.

