Nuova illuminazione, verde e strade a San Teodoro, i lavori da 80mila euro

I lavori di riqualificazione a San Teodoro.

La riqualificazione di alcune vie principali San Teodoro è stata conclusa. Ad annunciarlo il Comune, che ha realizzato gli interventi per migliorare il decoro urbano nella cittadina gallurese. L’amministrazione ha investito 80.000 euro per risistemare l’asfalto, la segnaletica e l’illuminazione, a Led, di una delle più importanti aree del paese.

Nella via sono state anche eliminate barriere e cordoli ed è stata ampliata l’area parcheggio. Gli interventi hanno interessato via Lucca e via Bologna, mentre altri lavori hanno interessato anche le vicine via Toscana, via Pisa e via Prato..

In via Bologna, oltre alla realizzazione di una cordonata e alla tracciatura di nuovi parcheggi, è stato recuperato e messo in sicurezza il pozzo comunale ed è un passo importante in un paese che ha subitou un’estate difficile dal punto di vista idrico. Il pozzo rifornisce quotidianamente le autobotti comunali per la consegna gratuita dell’acqua per cercare di arginare le mancanze di erogazione.

Gli interventi hanno coinvolto anche il verde pubblico, con il trapianto di alcuni olivi spostati da via Cala d’Ambra. Il Comune ultimerà i lavori per terminare l’area verde, con l’arrivo di nuovi fondi per la realizzazione del prato. ”Le opere di riqualificazione che stiamo portando avanti in tutto il territorio di San Teodoro rappresentano un passo fondamentale per creare un ambiente urbano più decoroso – ha fatto sapere l’amministrazione -, sicuro e fruibile. Ma non ci fermiamo qui: i lavori continueranno in altre aree del nostro comune, perché crediamo fermamente che un territorio ben curato sia la base per una comunità più felice e per un turismo più sostenibile e attrattivo”.

