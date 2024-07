Il nuovo Info Point a San Pantaleo.

Venerdì scorso, presso la terrazza dell’Hotel Borgo Antico di San Pantaleo, si è ufficialmente inaugurato il nuovo info point turistico del Borgo della Costa Smeralda. San Pantaleo, riconosciuto da anni per il suo charme e il mercatino settimanale che attira turisti da tutta la Sardegna, può ora vantare un ufficio centralissimo con personale multilingue a disposizione non solo dei turisti ma anche degli operatori commerciali, che potranno promuoversi gratuitamente.

San Pantaleo è un borgo incantevole situato tra fitti boschi e rocce di granito modellate dal vento, che domina il mare cristallino della Costa Smeralda. Il borgo è famoso per la presenza degli “stazzi”, abitazioni tipiche della Gallura, e per il suo nucleo originario sviluppato attorno alla piazza centrale e alla chiesa di San Pantaleo. Negli anni Settanta, il paese divenne celebre grazie all’arrivo di numerosi artisti europei che aprirono le loro botteghe accanto a quelle dei maestri sardi del ferro battuto, del legno e della ceramica. Oggi, soprattutto durante la stagione estiva, San Pantaleo è un crocevia di artisti e amanti del bello, attratti dal mercatino settimanale che ospita una varietà di prodotti artigianali, frutta, verdura, e molto altro.

Grazie al Consorzio di San Pantaleo, che conta circa 40 attività locali, Welcome to Sardinia avrà l’opportunità di creare e realizzare importanti eventi culturali, gastronomici e sociali. È già in cantiere un festival letterario di tre giorni previsto per l’inizio di ottobre 2024, che vedrà la partecipazione di scrittori di caratura nazionale e soprattutto sardi, per un weekend dedicato alla cultura.

Un piano strategico di comunicazione e marketing è già stato presentato e presto sarà attivo anche un canale YouTube e un sito web dedicato a San Pantaleo, un vero contenitore di informazioni e offerte multilingue. Si prevede inoltre la partecipazione a fiere internazionali per la promozione turistica, in cui Welcome to Sardinia è leader per la consulenza e realizzazione, e una serie di “Press trip” e “Fam trip” per il 2025 che vedranno operatori di tutto il mondo ospitati nel borgo per presentare al meglio la destinazione.

La presidente del Consorzio, Antonella Pileri, ha espresso grande fiducia e ottimismo riguardo alla capacità di coinvolgere gli operatori locali nel progetto. Ha sottolineato che questo ambizioso piano non solo mira a promuovere il borgo come destinazione turistica di eccellenza, ma anche a migliorare la qualità della vita dei residenti attraverso la realizzazione di servizi innovativi e utili per la comunità.

Welcome to Sardinia, dopo aver consultato i principali operatori di San Pantaleo, ha immediatamente cercato di intervenire anche nei servizi di trasporto. Grazie all’accordo con una primaria società nazionale di noleggi, sono stati messi a disposizione scooter e auto a noleggio, fino ad oggi assenti nel borgo.

Sono in fase di sviluppo nuovi percorsi di trekking e tradizioni culinarie che renderanno San Pantaleo attrattivo anche durante la bassa stagione. Particolare attenzione sarà dedicata alle esperienze culinarie e alle tradizioni artigianali, coinvolgendo soprattutto i maestri della ceramica, per offrire ai visitatori un’immersione completa nella cultura locale.

Purtroppo, non ha potuto presenziare l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu per impegni urgenti ma una delle prime comunicazioni del progetto e dell’accordo è stato trasmesso proprio all’assessore che ha valutato come interessante l’iniziativa.

