Aprono i nuovi reparti del Mater Olbia.



Aperti i reparti dei ricoveri e la radiologia tradizionale al Mater di Olbia. Il nuovo ospedale ha avviato da oggi l’attività di ricovero con l’impegno di fornire prestazioni complesse e di qualità. La partenza è stata in sordina, senza grandi inaugurazioni e proclami, soprattutto poiché vi sono ancora dei dettagli tecnici da superare.

Nessuna ressa, quindi, come era prevedibile all’ingresso, mentre nei reparti hanno già iniziato il loro lavoro infermieri e tecnici. Le inaugurazioni al Mater non sono certamente già finite: Dal 15 luglio saranno operative anche le sezioni TAC, risonanza magnetica ed il nuovo laboratorio di analisi con i prelievi.

(Visited 1.167 times, 1.167 visits today)