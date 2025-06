Art wine label, a Olbia le etichette artistiche dei vini

Sara Pilloni da The green life per la rassegna “Art wine label”

Art wine label: Sara Pilloni e il vino “C’era una Volta” delle cantine Chessa alla rassegna di The green life a Olbia. “Torna l’estate e con lei anche l’iniziativa Art wine label che fa scoprire etichette artistiche e celebra il connubio tra arte e viticoltura nello spazio The Green Life. Questa iniziativa lanciata la scorza estate, sta facendo si che all’interno dello spazio si sta creando una meravigliosa cantina d’autore, grazie alle cantine che hanno deciso di dare valore alle proprie bottiglie coinvolgendo artisti a realizzare etichette che valorizzano ancor di più il prodotto”.

La protagonista è Sara Pilloni

“Protagonista del mese di giugno è l’illustratrice Sara Pilloni, la cui arte ha vestito l’etichetta del vino “C’era una Volta” della rinomata Cantina Chessa. Sara Pilloni, nasce un’allegria mattina di carnevale. Dopo la laurea in Scienze dell’Architettura, frequenta dei workshop di Animazione riavvicinandosi all’illustrazione per l’infanzia e inizia a lavorare come grafica pubblicitaria. Tra il 2018 e il 2020 frequenta la scuola di Illustrazione editoriale Ars in Fabula di Macerata e nel 2022 pubblica il suo primo libro per la casa editrice Gribaudo “Le sei storie del Mago di Oz”, con i testi di Nicoletta Bortolotti. Ha illustrato diversi libri per varie case editrici italiane ed estere. Attualmente lavora come illustratrice editoriale e pubblicitaria a tempo pieno e organizza corsi di disegno e pittura per ragazzi e adulti”.

“E’ un’artista che incanta con il suo tratto distintivo e la sua capacità di raccontare storie attraverso le immagini. Per il vino “C’era una Volta”, ha saputo catturare l’essenza di un racconto antico, trasformando una semplice etichetta in una piccola opera d’arte che invita alla contemplazione e al sogno. Ogni dettaglio, ogni sfumatura, contribuisce a creare un’atmosfera magica, che ben si sposa con il nome evocativo del vino”.

La cantina Chessa

“La Cantina Chessa, con la sua lunga tradizione e la passione per il territorio, si conferma ancora una volta attenta non solo alla qualità del prodotto, ma anche alla sua presentazione. Scegliere di affidare la creazione dell’etichetta a un’illustratrice del calibro di Sara Pilloni dimostra la volontà di elevare l’esperienza del vino oltre il gusto, coinvolgendo anche la vista e l’immaginazione. L’evento “Art Wine Label” presso The Green Life offre l’opportunità di ammirare da vicino le opere di Sara Pilloni in esposizione per tutto il mese di giugno”.

“Giovedì 5 Giugno potrai scoprire insieme a Sara in persona il racconto che si cela dietro l’etichetta e, naturalmente, di degustare il vino “C’era una Volta” insieme alla Cantina Chessa. È un invito a riscoprire il valore dell’artigianalità e della bellezza in ogni sua forma, un brindisi all’arte che nutre l’anima e al buon vino che scalda il cuore. Non mancate a questo appuntamento con l’arte e il gusto nello show room The Green Life ad Olbia”.

