Una nuova montagna di rifiuti spunta in zona Basa a Olbia

L’incubo dei rifiuti a Olbia.

Una montagna di rifiuti emerge in zona Basa a Olbia. L’ultima segnalazione nella via dove si trova la caserma dei vigili del fuoco, vicino a una rimessa auto.

La situazione in città torna allarmante, soprattutto con l’arrivo dell’estate. Il fenomeno dei rifiuti abbandonati ormai è fuori controllo a Olbia, con discariche che purtroppo si accumulano negli angoli più isolati del comune, che gli incivili conoscono benissimo, poiché lontani da occhi indiscreti.

Ma nelle settimane scorse c’è chi spudoratamente aveva utilizzato gli eco-box per scaricare spazzatura, costringendo il Comune a toglierli, come è accaduto in precedenza con i cestini. Una soluzione che ha diviso gli olbiesi e ha generato anche polemiche.

