Cambio al vertice di Aspo, Nizzi affida la guida a Luca Fadda

Luca Fadda è il nuovo Amministratore unico di Aspo

Il sindaco di Olbia ha ufficialmente nominato l’avvocato Fadda Luca come nuovo Amministratore unico della società Aspo. L’incarico alla guida dell’azienda dei servizi pubblici del Comune di Olbia dura tre anni. Il precedente Cda, di cui Fadda faceva già parte, ha concluso il mandato con l’approvazione del bilancio il 31 dicembre 2024.

Nizzi: “Garantire continuità, efficienza e trasparenza”

“La nomina del nuovo Amministratore Unico – commenta Settimo Nizzi – rappresenta un passo importante per garantire continuità, efficienza e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici locali. L’avvocato Luca Fadda ha dimostrato competenza e visione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future di Aspo e per rispondere con efficacia alle esigenze della nostra comunità”.

Esulta la Cisl

“Rivolgiamo all’avvocato Fadda i nostri più sinceri auguri di buon lavoro – dichiara il segretario Fit Cisl Gallura, Tomaso Manconi –. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per garantire continuità nella gestione dei servizi pubblici locali e per rafforzare il ruolo di Aspo come realtà centrale per la mobilità e la qualità della vita in città. Aspo è una risorsa per tutta la comunità olbiese. Ci aspettiamo che la nuova governance ponga al centro il benessere dei lavoratori, la sicurezza e la formazione, insieme a un servizio pubblico sempre più efficiente e vicino ai cittadini”.

“Siamo pronti a collaborare con l’Amministratore unico in un clima di dialogo e responsabilità condivisa – conclude Manconi -. Crediamo che solo attraverso il confronto costante con le organizzazioni sindacali si possano costruire soluzioni efficaci, capaci di tutelare il lavoro e migliorare i servizi alla cittadinanza”.

