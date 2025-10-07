Chiusura di Tecnomat a Olbia, la Uil: “Pronti a incontrare l’azienda”

La Uil interviene sulla chiusura di Tecnomat a Olbia

di Serena Langiu

Dopo la sentenza del Tar Sardegna il punto vendita Tecnomat di Olbia ha sospeso le attività e la Uil si preoccupa per i dipendenti. La decisione coinvolge 88 lavoratori, ora in attesa di capire quale sarà il loro futuro.

L’impegno della UilTuics

“In questa fase i dipendenti si stanno alternando a turni, in parte in ferie e in parte al lavoro – spiega Daniel Deiana, segretario regionale UilTucs -. Una quota di personale resta operativa per gestire le consegne degli ordini online, mentre gli altri si avvicendano a rotazione. È una soluzione temporanea che potrà andare avanti per circa quindici giorni, forse un mese”.

L’azienda, fa sapere Deiana, sta preparando un ulteriore ricorso, probabilmente al Consiglio di Stato. “Non abbiamo ancora ricevuto convocazioni ufficiali – aggiunge , ma siamo pronti a incontrare l’azienda per discutere delle tutele da garantire ai lavoratori”.

Tra i dipendenti prevale la preoccupazione. “Chiediamo una riapertura provvisoria. Dopo una così breve attività non si comprende la necessità di una chiusura immediata – conclude sul caso Tecnomat il segretario regionale UilTucs -. In un mercato libero, dovrebbe essere il cliente a poter scegliere dove acquistare”.

