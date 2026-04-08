Olbia attiva nuovi percorsi inclusivi per minori con autismo

I percorsi per minori con autismo a Olbia.

A Olbia prende il via un nuovo ciclo di iniziative dedicate ai minori con disturbo dello spettro autistico, pensate per ragazzi dai 6 ai 18 anni non compiuti. La Neuropsichiatria Infantile, parte del Dipartimento di Salute Mentale, sta attuando quanto stabilito dalla DGR 38/72 del 21 dicembre 2022, incentrata sull’impiego delle risorse del Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità, finalizzate a realizzare interventi specifici per chi presenta disturbi dello spettro autistico.

Le famiglie che non hanno aderito al primo ciclo di incontri possono scaricare la modulistica dal sito www.aslgallura.it e inviare la propria candidatura compilata alla casella di posta elettronica progettoautismonpi@aslgallura.it entro il 18 maggio 2026. La partecipazione sarà valutata dai Referenti clinici del progetto, che decideranno l’attivazione dei percorsi previsti. Sono esclusi dal programma i minori che avranno compiuto 18 anni alla scadenza del termine per le iscrizioni.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il benessere e la qualità della vita dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico in contesti di inclusione sociale, attraverso percorsi di socializzazione strutturati sia in ambienti protetti sia all’aperto. Le attività previste spaziano dai laboratori teatrali, progettati in base all’età e pensati come spazi sicuri per sperimentare modalità alternative di espressione e comunicazione attraverso il corpo, il movimento, il gioco simbolico e l’imitazione, ai laboratori sportivi, volti allo sviluppo fisico, emotivo e relazionale dei partecipanti.

Il programma comprende inoltre laboratori di attività assistita a cavallo, che utilizzano il cavallo come mediatore educativo e relazionale per il benessere psicofisico dei ragazzi, e laboratori di Amicabilità, incentrati su giochi ed esercizi relazionali per sperimentare e potenziare nuove modalità di interazione. Ogni percorso viene progettato con attenzione alle caratteristiche, alle attitudini e al profilo di funzionamento di ciascun partecipante, in modo da favorire esperienze significative e inclusive. L’iniziativa nasce con l’intento di creare occasioni di incontro e condivisione che possano sostenere il percorso di crescita dei minori con autismo, promuovendo il coinvolgimento attivo e la partecipazione a esperienze strutturate e stimolanti.

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