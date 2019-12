Il negozio temporaneo Green di Olbia.

Sensibilizzare le persone, riscoprire i nostri prodotti, rispettare l’ambiente. Questo è l’obiettivo del negozio temporaneo votato al green, aperto all’interno della galleria in Corso Umberto I, 51a Olbia. Un nobile intento che ha un obiettivo ben più grande: risvegliare le coscienze. Come se fossero in museo, vengono di nuovo esposte le meraviglie che solo la nostra terra ci sa dare.

“Importiamo cacao solo dalla nostra filiera controllata e vogliamo far scoprire alle persone un tipo di cioccolato naturale, che non ha additivi nè zuccheri aggiunti”, spiega Elisa, co-fondatrice della start-up Vaicacao. Un’attività responsabile che si preoccupa dei coltivatori, dell’ambiente e dei consumatori.

Ma non solo. Ci sono gli artigiani che descrivono come ha sviluppato le foto con materiali e reagenti che non inquinano o chi ha recuperato oggetti per realizzare il proprio lavoro. In un ambiente come questo poi, non poteva mancare un’iniziativa per i bambini: il giocattolo sospeso. Chiunque può portare giocattoli che non servono più e donarli ai meno fortunati. Una sfida vinta per Natale.

