Lavoratori Tecnomat col fiato sospeso a Olbia: ferie e permessi in attesa del ricorso

In attesa del Consiglio di Stato i lavoratori Tecnomat di Olbia divisi tra ferie e turni per l’online

di Serena Langiu

Il punto vendita Tecnomat di Olbia rimane in uno stato di sospensione, la sorte dei lavoratori è appesa alle decisioni del Consiglio di Stato. L’alta corte amministrativa dovrà pronunciarsi sull’appello presentato dalla società, dopo la sentenza del Tar Sardegna che aveva annullato le autorizzazioni, decretando la chiusura dell’attività commerciale.

La controversia si inserisce nella lunga “guerra del bricolage” che vede Tecnomat contrapposta ai rivali Bricofer Group e Ottimax Italia (Gruppo Tecnofer). La disputa riguarda la legittimità delle licenze edilizie rilasciate dal Comune di Olbia in relazione alla classificazione della struttura commerciale come “media” o “grande” superficie di vendita. L’annullamento delle autorizzazioni ha costretto il negozio a operare a ritmi ridotti, limitando l’attività alla sola gestione degli ordini online. Gli 88 dipendenti si alternano tra turni, ferie e permessi con circa una decina di persone presenti per turno.

I sindacati, in particolare Uil e Cgil, continuano a monitorare la crisi, ponendo la massima tutela occupazionale come obiettivo primario per le famiglie coinvolte. Le sigle sono pronte a chiedere un incontro urgente con l’azienda per avere chiarimenti sull’organizzazione interna e la gestione del personale in questa fase di stallo.

La preoccupazione della Uil

A dare voce alla preoccupazione dei lavoratori è Daniel Deiana, sindacalista della Uil. “La fase di incertezza è palpabile e non può durare. Siamo pronti a confrontarci con l’azienda per avere risposte immediate sulla tutela del personale. Ogni giorno di attesa è un peso enorme per questi lavoratori. Ci auguriamo che nei prossimi mesi possano arrivare risposte più definite sul destino del punto vendita olbiese, ma nell’immediato è necessaria la massima trasparenza”.

