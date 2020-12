I controlli dei carabinieri a Olbia.

Fermati alla guida delle proprie auto a Olbia in spregio delle misure anticovid. Per questo motivo sono stati sanzionati due automobilisti durante i controlli messi in atto dai carabinieri nel weekend di Natale.

Ma oltre ad aver violato le misure anticovid, all’accertamento etilometrico i due sono risultati anche positivi e per questo denunciati per guida in stato di ebbrezza.

