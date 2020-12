I controlli dei carabinieri di Tempio.

Sono 88 le persone identificate e 18 le sanzioni irrogate per il mancato rispetto della normativa del cosiddetto decreto Natale, per il contenimento del contagio dal Covid-19.

È il bilancio dei controlli fatti in questi giorni dai carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, nell’ambito di servizi coordinati disposti dal comando provinciale di Sassari. La maggior parte dei sanzionati si sono recati al monte Limbara con la prima nevicata, senza giustificato motivo.

Inoltre, per le strade del centro cittadino, è stato controllato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritrovato in possesso di 12,5 grammi di marijuana, suddivisa in 6 dosi. Lo stesso è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente e sanzionato per violazione alla normativa per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

