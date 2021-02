L’iniziativa a Olbia.

Nuova giornata di donazione del sangue all’insegna della solidarietà alla concessionaria Autoplus di Olbia che in collaborazione con l’Avis di Olbia, Smeralda – Luxury Home by Edilmass e Emmeciemme di Massimiliano Mura.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione si terrà lunedì 8 marzo dalle ore 08 e 30 alle ore 13 nel piazzale della Concessionaria in Via Mincio 34 a Olbia dove ci sarà l’Autoemoteca dell’Avis. “Vogliamo rendere la Festa dedicata alle donne un giorno speciale, e il regalo più bello è donare la Vita“, commentano gli organizzatori.

Per evitare assembramenti i donatori saranno suddivisi in fasce orarie con prenotazione obbligatoria ai numeri 340.8106494 o via WhatsApp 320.7503646 (Nicoletta Autoplus) oppure al numero 335.5821819 (Alberto Avis Olbia).

I donatori devono portare con se un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria e presentarsi provvisti di mascherina. Prima della donazione si può fare una colazione leggera che sarà offerta direttamente in concessionaria sia prima che dopo la donazione

(Visited 84 times, 84 visits today)