Nessuna persona positiva a Golfo Aranci.

Mente in alcune zone della Gallura cresce la preoccupazione, con La Maddalena che sta valutando una zona rossa e San Teodoro in lockdown fino al 10 marzo buone notizie arrivano da Golfo Aranci.

Il sindaco Mario Mulas, sulla base dei dati comunicati dalla ATS, ha comunicato che attualmente non è presente nessuna persona positiva e quindi Golfo Aranci Ritorna Covid free.

“Finalmente – commenta il primo cittadino – . Non per questo dobbiamo abbassare la guardia e diminuire le nostre difese, tutt’altro. Dobbiamo continuare a proteggerci e a condurre uno stile di vita improntato alla prudenza. Ricordo anche che presso il Mater Olbia è sempre attiva la nostra convenzione che ci consente di avere i tamponi molecolari gratuiti per la popolazione. Continuiamo così in attesa di poter presto avviare anche la campagna di vaccini su tutta la popolazione”

