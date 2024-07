Addio a Sebastiano Sanna.

La tragica fine di Sebastiano Sanna, morto per un malore a Pittulongu, ha scosso tutta la città di Olbia. L’uomo, 57anni ancora non compiuti, si era recato in spiaggia da solo per prendere un po’ di sole, quando si è sentito male.

L’uomo lascia una moglie e due figli ed è ricordato come una persona solare e sempre sorridente. I suoi funerali si terranno il 18 luglio, alle ore 10, nella Basilica di San Simplicio, a Olbia. “Ti voglio ricordare sempre allegro e scherzoso, un abbraccio a tua mamma e ai tuoi familiari”, ha scritto uno dei suoi conoscenti, addolorati per la tragica fine del 56enne.

