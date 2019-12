L’arrivo dei Babbo Natale al Molo Brin.

Sono bastate poche edizioni perché l’evento “Babbo Natale vien dal mare” diventasse una tradizione cara alla città di Olbia. Grandi e piccini si sono riuniti oggi, al Molo Brin, per ammirare tutti insieme l’arrivo dei Babbi e delle Babbe Natale.

Il cambio di programma, causato dalle previsioni meteo, non ha certo rovinato l’aria di festa. Canzoni di Natale, majorette e famiglie felici hanno accolto renne, elfi e l’immancabile Babbo Natale che sono arrivati in gommone, in sup e anche in canoa.

Una zattera costruita con materiali di recupero trasportava i doni destinati ai bambini presenti. Una grande attenzione per ambiente e natura anche nel periodo di festa. Ma non bisogna dimenticare il motivo per cui questo evento è stato organizzato.

In mezzo alla folla, un piccolo stand dell’associazione Pollicino Onlus raccoglie i fondi per aiutare i più piccoli. Le donazioni sono ad offerta libera e l’intero ricavato verrà utilizzato proprio per tutti i piccoli che non hanno potuto partecipare.

