Il bando di Aspo.

Aspo Spa in accordo con il Comune di Olbia, ha avviato la trasformazione digitale dei bandi per le manifestazioni di interesse dei parcheggi con barriere. Il bando sarà online dal 15 ottobre per 15 giorni per 170 posti auto nei parcheggi Piramidi, Bardanzellu, Via Nanni e Stazione Ferroviaria.

L’obiettivo è quello di modernizzare e migliorare i processi amministrativi ed evitare assembramenti all’interno degli uffici. Le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente online, dal 15 al 31ottobre, sul sito dell’Aspo.

