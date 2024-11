Olbia ricorda Bazzoni e Sircana, 25 anni fa la loro morte in Kosovo

La commemorazione di Bazzoni e Sircana.

Sono passati 25 anni dalla scomparsa degli olbiesi Bazzoni e Sircana, in un incidente aereo in Kosovo.Il 12 novembre 1999, mentre il mondo guardava incredulo gli effetti sulla popolazione civile della guerra nell’ex Jugoslavia, l’aereo dell’ONU con a bordo più di 21 operatori di 10 diverse nazionalità, cadeva nei pressi di Pristina in Kosovo, a seguito di una serie di incredibili e sfortunate circostanze. A bordo c’erano 15 italiani, tra questi 2 professionisti di Olbia che morirono durante l’impatto: il chirurgo ortopedico Antonio Sircana di 44 anni, e il tecnico ortopedico Roberto Bazzoni di 37 anni.

I due sardi facevano parte di un gruppo di volontari galluresi che, sotto l’egida della Caritas della Diocesi di Tempio Ampurias, avevano avviato un progetto di assistenza ai bambini kosovari che avevano subito danni permanenti agli arti durante il conflitto. Il progetto consisteva proprio nella progettazione e posizionamento di protesi per restituire funzionalità agli arti offesi e restituire ai bimbi abilità violate.

A distanza di 25 anni, la Città di Olbia, l’amministrazione comunale, la Caritas, le famiglie, i tanti amici dei due volontari, ricordano il sacrificio dei due “Eroi di Pace” con una serie di eventi che si svilupperanno nell’arco di alcuni mesi, a partire dalla commemorazione che si è tenuta martedì 12 novembre 2024 presso il Museo Archeologico di Olbia.

Durante la commemorazione, sono state diverse le testimonianze e molta la commozione: dai familiari alla Caritas, dal sindaco di Olbia ai religiosi, unitamente agli amici e colleghi delle due vittime. Tutti hanno sottolineato la loro grande umanità dei due operatori che hanno fatto della loro professione una missione al servizio dei bisognosi. Una missione che non si è esaurita con la loro morte, ma prosegue nell’opera che porta avanti la Caritas in loro memoria.

Durante la commemorazione, sono stati premiati i vincitori del concorso creato per l’occasione dalla Caritas: Lavinia Delogu del Mossa e Lorenzo Meloni, del Panedda, hanno scritto i temi a ricordo delle della tragedia giudicati migliori dalla giuria. Menzione, inoltre, da parte del sindaco Settimo Nizzi e l’amministrazione comunale tutta, per Alex Budroni, Gioele Cossu e Gianluca Varrucciu, del Panedda che hanno creato un brano musicale per ricordare i due eroi di pace.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui