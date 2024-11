La pista ciclabile dell’Isola Bianca si adegua e cambia look

I lavori della prima pista ciclabile di Olbia.

Quasi conclusi i lavori di rifacimento della pista ciclabile e della carreggiata di viale Isola Bianca, a Olbia. Dopo l’asfalto della strada, è arrivato quello della pista ciclabile, dove il manto stradale è stato realizzato in colore rosso, come le altre presenti in città.

Prima della realizzazione dei lavori, la pista ciclabile del lungomare di viale Isola Bianca era l’unica a presentare il colore nero ed era rovinata dal tempo. Questo rendeva pericoloso il transito dei ciclisti. Dopo la posa dell’asfalto rosso sarà la volta della segnaletica, sia sulla strada che nella pista ciclabile. Quella di Isola Bianca è la prima pista ciclabile realizzata a Olbia, assieme al percorso che va dal molo Brin fino alla ruota Panoramica.

Con questi interventi la strada cambierà volto. Da diverse settimane sono in corso i lavori di riqualificazione della via Isola Bianca, dove sono previsti anche il completamento di un parco giochi e la piantumazione delle palme.

