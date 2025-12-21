Benjamin Button sul palco a Olbia, serata tra emozione e creatività

Lo spettacolo su Benjamin Button in replica stasera a Olbia.

Il gruppo studio teatrale I Senza Quinte di Olbia ha portato in scena ieri sera Il curioso caso di Benjamin Button, ispirato al racconto di Francis Scott Fitzgerald. Lo spettacolo, diretto da Claudio Laconi, è stato accolto con interesse dal pubblico presente.

Sperimentare stili differenti restando fedele allo spirito del racconto.

La rappresentazione ha alternato prosa, musica e canzoni, scegliendo di mescolare diversi linguaggi teatrali per accompagnare la narrazione e ricreare l’atmosfera del testo originale. Una soluzione che ha permesso alla compagnia di sperimentare stili differenti restando fedele allo spirito del racconto. La messa in scena ha messo al centro il lavoro di studio del gruppo e l’impegno degli interpreti, valorizzando il percorso formativo della compagnia.

Stasera si terrà la replica dello spettacolo teatrale in via Fiume d’Italia.

I Senza Quinte replicano lo spettacolo stasera, domenica 21 dicembre, alle ore 18, in via Fiume d’Italia 11. Un’occasione per sostenere il teatro locale e il lavoro di un gruppo che continua a crescere attraverso lo studio e la passione.

