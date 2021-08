L’ironia su una rotatoria di Olbia.

Per fare ironia sulla recente inaugurazione della nuova rotatoria di viale Aldo Moro, dove compare la scritta “Benvenuti a Olbia”, su un’altra nuova opera realizzata nell’altro ingresso, in via Vittorio Veneto, qualcuno ha pensato di scriverlo su una scatola di cartone.

La foto è diventata subito virale e ha scatenato l’ilarità di molti per la trovata che definiscono “geniale”. L’autore del gesto, che al momento non si conosce, deve aver pensato di scrivere la frase di benvenuto perché nella rotatoria gemella nessuno ha pensato di scrivere un messaggio. Tanti i commenti ironici a seguito dell’iniziativa. “Il benvenuto vale solo per chi arriva dalla Costa Smeralda, mentre quelli di Telti e Loiri se vogliono il benvenuto devono fare il giro”.

Ma non sono mancate nemmeno le polemiche dei residenti sul degrado del quartiere. “Siamo una zona di serie b – si lamenta una residente -, gli spazi verdi sono un miraggio, viabilità impossibile, cantieri senza fine e promesse di recupero dimenticate. Quel benvenuto a Olbia è perfetto per noi”.

