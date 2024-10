Più di cento cantine e novità per il decimo “Benvenuto Vermentino”

“Benvenuto Vermentino” a Olbia dal 7 al 13 ottobre.

Saranno oltre 100 le cantine a Olbia all’evento “Benvenuto Vermentino”, che si svolgerà nel centro storico della città, dal 7 al 13 ottobre. La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e dall’Azienda speciale Promocamera, in parternariato con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, arriva al decimo anniversario e per questo sarà ricca di novità. Una di queste è il centro storico che è stato abbellito ancora di più per l’evento più atteso del mese di ottobre.

Per tutto il centro storico si terranno degustazioni di vini e prodotti locali con gli esperti sommelier, dibatti, incontri, iniziative di animazione urbana e di shopping, è stato ulteriormente incremento da azioni in materia di export ed internalizzazione, con l’organizzazione di incontri B2B tra aziende dell’agroalimentare, incluse le cantine di Vermentino, e una selezione di importatori esteri provenienti dal centro nord Europa.

I Vermentini da degustare vengono da Olbia, Monti, Berchidda, Tempio e Arzachena e saranno presenti un centinaio di cantine. Anche in questa edizione ci sarà il Premio nazionale eno-letterario Vermentino: l’appuntamento con il concorso che racconta l’incontro tra la letteratura e il mondo vitivinicolo attraverso opere di narrativa italiana edite, è fissato per sabato 12 ottobre a Olbia con le premiazioni che seguono la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino.





