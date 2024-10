Telti dichiara guerra agli incivili: troppi rifiuti, intensificati controlli

Il problema dei rifiuti a Telti.

In questi giorni il Comune di Telti è impegnato nella bonifica di diverse “discariche abusive” di rifiuti che sono state create in tutto il territorio. L’amministrazione comunale ha annunciato via social che prenderà provvedimenti contro gli incivili.

Le operazioni di pulizia sono avvenute a Monte Pino, bivio San Bachisio, località Campu, che sono tornate libere dai sacchi di immondizia. Queste aree precedentemente erano completamente piene di rifiuti accumulati nelle strade interne.

”Non siamo più disposti a tollerare queste brutte abitudini – fa sapere l’amministrazione tramite i canali ufficiali -. Stiamo intensificando i controlli e la sorveglianza. Forniremo alle autorità competenti tutti gli elementi utili per l’identificazione dei responsabili”. Il Comune rende quindi noto che presto ci sarà maggior controllo nel territorio di Telti.

