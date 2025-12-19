Screening gratis alle donatrici di sangue, il progetto di Asl Gallura e l’Avis Olbia

Avis Olbia e Asl Gallura insieme per incentivare la popolazione a donare il sangue.

Asl Gallura e l’Avis Olbia insieme per combattere l’emergenza sangue grazie al progetto “Sambene e Salude”, per incentivare la cittadinanza alla cultura della donazione. L’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione e di attenzione alla salute delle donne attraverso lo screening è stata presentata questa mattina nell’Unità Operativa dell’Ospedale Giovanni Paolo II. Da gennaio le donne che doneranno il sangue potranno avere la possibilità di effettuare in ospedale un esame di Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) per prevenire l’osteoporosi e l’osteopenia.

Alla conferenza stampa di oggi erano presenti il Commissario Straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, il Direttore Sanitario della Asl Gallura, Pietro Masia, il Presidente di Avis Olbia, Gavino Murrighile, il Direttore del Dipartimento MIA e Direttore della Radiologia di Olbia, Vincenzo Bifulco, il Responsabile della Medicina Trasfusionale e buon uso del sangue, Marco Cocco e la Direttrice Sanitaria di Avis Olbia, Daiana Giangrande.

Il progetto.

”Questo progetto è ampiamente condiviso dall’Azienda perché ha diversi punti di merito – ha sottolineato il Direttore Sanitario della Asl Gallura, Pietro Masia – in quanto rispetta gli indirizzi della medicina del territorio avvicinando i cittadini al mondo sanitario. Punta la lente sulla prevenzione e quindi è un investimento a basso costo, poiché in questo modo si anticipano le malattie. Mostra, inoltre, una grande attenzione alla medicina di genere». «Pochi giorni fa il Consiglio Comunale di Olbia ha approvato una risoluzione a tutela delle donne – ha affermato il Presidente di Avis Olbia, Gavino Murrighile – e il progetto Sambene e Salude va proprio in questa direzione. Per la prima volta facciamo squadra: c’è stata una grande sinergia con la Asl Gallura che auspichiamo possa proseguire, perché se si lavora insieme si può fare buona sanità, anche estendo l’iniziativa a tutta la Regione Sardegna. Il sangue è vita e stiamo cominciando proprio dalle donne, che sono coloro che danno vita. La campagna di sensibilizzazione mette al centro il donatore che deve essere coccolato e stimolato. L’obiettivo di tutti noi è raggiungere l’autosufficienza ematica”.

«La bontà dell’iniziativa è evidente – ha aggiunto il Direttore del Dipartimento Mia e della Radiologia di Olbia, Dott. Vincenzo Bifulco – perché mette insieme due temi centrali per la sanità, come la donazione del sangue e lo screening. Le patologie legate alle ossa non sono trascurabili, perché una diagnosi precoce contribuisce a ridurre le conseguenze. L’osteoporosi, ad esempio, se trascurata può portare a un aumento del rischio di fratture anche per traumi minimi, soprattutto nelle donne in età avanzata». «Solidarietà e promozione della salute sono i cardini di questo progetto – ha detto il Responsabile della Medicina Trasfusionale, Dott. Marco Cocco – e l’attenzione al donatore è fondamentale, perché in questo modo si fidelizzano le persone che tornano al Centro Trasfusionale. Il trend in Gallura è buono, con 7000 sacche annue, ma occorre uno sforzo in più per incrementare di ulteriori 500/700 sacche che ci consentirebbero di raggiungere il traguardo dell’autosufficienza». In chiusura la Dott.ssa Daiana Giangrande, Direttrice Sanitaria dell’Avis Olbia, ha ricordato quanto sia fondamentale il sangue per gli interventi chirurgici e per questo è giusto mettere al centro le persone che donano anche con iniziative di questo tipo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui