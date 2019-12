La bonifica dell’area di Sa Corroncedda.

Le prime stime parlano di una cifra che supererà abbondantemente il milione di euro. Nell’area di Sa Corroncedda, che fino a pochi giorni fa ospitava il campo nomadi, ci sono rifiuti speciali. Che per essere smaltiti non basterà un colpo di ruspa ed un giro in discarica, semplificazione folkloristica per fare capire l’impegno che sarà necessario nei prossimi mesi per la pulizia.

Il Comune di Olbia lo sa bene e ha messo mano, ieri sera, al portafoglio, stanziando i primi 200mila euro per gli interventi di bonifica. In realtà la somma servirà anche ad altre cose, come la sorveglianza 24 ore su 24 per evitare che la discarica si allarghi ancora.

La cifra del Comune si sommerà a quella messa sul piatto dalla Regione. Grazie ad un emendamento in Commissione bilancio per l’area di Sa Corroncedda dovrebbe arrivare da Cagliari un milione di euro. L’ente ha mantenuto, infatti, la promessa e parteciperà alle spese per la rimozione dei rifiuti.

(Visited 70 times, 70 visits today)