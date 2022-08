Calcio, aveva lasciato l’Olbia per la forte Turris: Max Canzi già esonerato

Esonerato l’ex allenatore dell’Olbia, Max Canzi.

Sfortunata la nuova avventura dell’ex allenatore dell’Olbia Max Canzi, che al termine della scorsa stagione aveva annunciato l’addio all’Olbia per tentare una nuova esperienza con la Turris, forte squadra della Serie C.

L’allenatore, che aveva sfiorato la storica promozione dell’Olbia in serie B nella scorsa stagione, non avrebbe convinto la dirigenza della squadra di Torre del Greco, che sulla base delle amichevoli precampionato ha deciso di affidare la squadra a un altro allenatore a 7 giorni dall’inizio del campionato di Serie C.