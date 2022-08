Il cartello stradale di Porto Torres con l’ordinanza di Olbia.

Sta facendo sorridere gli internauti di Porto Torres e Olbia la foto scattata pochi istanti fa a Porto Torres in via Monte Angellu da PierGiuseppe Pittorru, direttore sportivo del Luogosanto, ex Posada: per il rifacimento del manto stradale nella strada è stato utilizzato un cartello stradale che riporta gli estremi di un’ordinanza del Comune di Olbia.

Essendo chiaro a tutti che il comune di Olbia non abbia competenza sul territorio del comune di Porto Torres, si sono scatenate le ipotesi ironiche sulle motivazioni delle errate indicazioni.

L’ipotesi più affascinante sarebbe quella della scelta di utilizzare fogli dai comune di Olbia con la motivazione ecologista di risparmiare fogli per salvare gli alberi. L’ipotesi più accreditata, invece, è molto più banale: la ditta che ha svolto dei lavori dello stesso tipo precedentemente nel Comune di Olbia, si sarebbe dimenticata di sostituire lo stampato con gli estremi dell’ordinanza comunale. Ma la gara delle ipotesi è ancora aperta.