Come e cosa si può donare.

La solidarietà e il cuore grande delle persone non si ferma e come ogni anno Teresa Veccia, proprietaria del negozio di abbigliamento per bambini ”BimbiSì” a Olbia da il suo contributo con il ”Riciclo delle scarpette usate”, arrivato con successo al sesto anno, diventando un punto di riferimento per la raccolta di scarpette e quest’anno anche di capi di abbigliamento per bambini da donare a chi ne ha bisogno.

”Purtroppo tante famiglie hanno perso il lavoro a causa del Covid – afferma tristemente Teresa – siamo vicini al Natale e in questo tragico momento bisogna prendersi cura gli uni degli altri, non dobbiamo morire per mancanza di amore”.

Per chi volesse donare scarpette e vestiario per bambini può recarsi al suo negozio in Corso Umberto 177 dove Teresa sarà pronta ad accogliervi. I beni raccolti verranno smistati tra le varie associazioni di volontariato che operano su tutta Olbia come ”The blue angels of the city” presenziata da Caterina Tucconi e il ”Centro aiuti per la vita” presenziata da Nadia Spano che si occupano di famiglie con bimbi piccoli.

Teresa ha collaborato anche facendo da tramite tra chi voleva donare e le associazioni che operavano per Bitti raccogliendo oltre al vestiario anche detersivi e altri beni di prima necessità.

”Come diceva Madre Teresa: E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. Non essere amati, non voluti, dimenticati, è questa la grande povertà, peggio di non avere nulla da mangiare” conclude Teresa.

