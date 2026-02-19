Olbia, via libera al regolamento per la sosta camper

Approvato il nuovo regolamento per le aree dei camper a Olbia.

Il Consiglio comunale di Olbia ha preso in esame il nuovo regolamento per l’individuazione delle aree destinate alla sosta breve dei camper. L’illustrazione del provvedimento è stata affidata alla presidente della Commissione Urbanistica, Cristina Mela. La presidente ha spiegato che l’adozione del regolamento rappresenta un atto dovuto, imposto dalla Regione Sardegna.

La consigliera e capogruppo del PD, Ivana Russu è intervenuta sottolineando come l’approvazione del regolamento sia l’occasione per affrontare il problema dello stazionamento selvaggio, auspicando che il nuovo regolamento serva davvero per introdurre aree di sosta camper utili per questo tipo di turismo a Olbia. “Intanto l’approvazione di questo regolamento ci dà l’occasione di parlare della problematica legata allo stazionamento selvaggio dei camper. Mi fa piacere che questo regolamento venga approvato ma viene approvato proprio perché frutto di un richiamo che viene fatto al Comune di Olbia, in seguito a una condanna e una sentenza. Noi invece cosa abbiamo fatto lo scorso anno, ci siamo dotati di due aree di sosta breve. Una è quella Basa e l’altra zona di Berchiddeddu che noi abbiamo detto che sarebbero state fallimentari”.

”Due aree che non sono state utilizzate, che sono state a servizio dei camperisti – prosegue Russu – che non sono a servizio di quel tipo di turismo. Ancora una volta ci siamo tappati gli occhi e abbiamo cercato di dire che avevamo la soluzione un problema non affrontandolo ed entrando nel vivo quelle che sono le necessità dei camperisti. Devono essere delle aree attrezzate, dove viene data la possibilità di svuotare in maniera regolare le acque bianche dei camper. La possibilità che possano usare l’energia elettrica e sostare lasciando un contributo al nostro territorio e quindi monetizzare anche quella che è un’attività turistica che non siamo capaci di mettere a frutto e gestire”.

