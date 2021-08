Il rilancio della Piazza Mercato di Olbia.

“Vogliamo una città più vivibile e accogliente per i cittadini e i turisti. Piazza Mercato è l’emblema del degrado che caratterizza una parte del centro storico”. Sono queste le parole del candidato sindaco di Olbia Augusto Navone.

“E’ da questa piazza che vogliamo ripartire per restituire agli olbiesi quei tratti identitari che sono venuti meno con l’abbattimento del mercato civico”, prosegue. La piazza coperta è da tempo un luogo in cui si è perso il senso di comunità e di sicurezza e il programma della Grande Coalizione prevede un grande progetto di riqualificazione urbana.

“Vogliamo annettere al patrimonio pubblico il vecchio Cinema Astra, ormai fatiscente e degradato – dichiara Navone -, per ristrutturarlo e restituirgli il suo naturale ruolo nella scena dell’intrattenimento e dello spettacolo cittadino, ma anche come luogo in cui rilanciare le funzioni sociali e commerciali di quello che era il vecchio mercato civico, con tutte quelle attività di prossimità che possono ridiventare il centro di aggregazione del centro storico”

Prioritaria anche l’eliminazione delle numerose barriere posizionate nel perimetro della piazza e che ne inibiscono la fruizione. “Tutte queste barriere vanno rimosse per permettere ai cittadini e ai turisti di godere della piazza e raggiungere il nuovo mercato. Da qui ripartirà la rigenerazione urbana e anche sociale del nostro centro storico”, ha concluso il candidato sindaco.

