Cane lasciato senza cure salvato a Olbia, la Lida: “Ha la rogna ed è tutto storto”

Un’altra storia di maltrattamenti contro un cane a Olbia.

Non finiscono mai le storie di maltrattamenti contro gli animali a Olbia ed è recente il ritrovamento di un cane malato, in condizioni critiche. L’animale è stato soccorso e affidato alle cure del rifugio, gestito dalla Lida, che ha pubblicato foto raccapriccianti.

Il cane ha la rogna e ha altri problemi fisici. “Siamo la vergogna di questo pianeta”, scrivono i volontari nella loro pagina ufficiale. ”Come si può ridurre una creatura in questo stato? Dove lo avete tenuto, in quali condizioni per consumare il suo corpicino in questo modo?”. E’ evidente agli occhi di tutti che il povero cane, che è stato chiamato Filippo, non ha mai visto le cure di un veterinario, nonostante l’evidente malattia.

