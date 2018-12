Tutto esaurito a Olbia.

Un Capodanno da sold out a Olbia, dove è difficile trovare una camera libera. In attesa dei dati ufficiali sul turismo per il mese di dicembre gli albergatori possono tracciare già un bilancio di massima delle feste, finalmente con più luci che ombre. I giorni a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, come prenotazioni, stanno andando alla grande. Il tasso di occupazione delle camere sta sfiorando il 94%, con prezzi oltretutto adeguati all’offerta.

I maggiori portali di prenotazione online danno già oltre il 95% di occupazione su tutte le tipologie ricettive a Olbia. Se si cerca un hotel in città, infatti, dal 31 dicembre con check-out il 1 gennaio 2019 ci sono pochissime stanze disponibile e a costi esorbitanti. A Olbia e nell’hinterland sono al completo gran parte delle piccole strutture, da bed & breakfast, ad affittacamere come gettonatissimi sono gli appartamenti.

