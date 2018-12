Carabinieri a cavallo in centro a Olbia.

Chi era a passeggio questa sera nel centro di Olbia, per lo shopping natalizio sotto le illuminarie, ha avuto una bella sorpresa: una pattuglia a cavallo di carabinieri in divisa ha percorso Corso Umberto e dintorni avanti e indietro.

L’iniziativa, del Comando dell’Arma di Olbia, rientra nelle varie attività di prevenzione per la città. Perché, anche la passeggiata dei carabinieri a cavallo, come avviene in molte altre città, rappresenta un ottimo deterrente contro la microcriminalità.

La pattuglia tornerà in centro a Olbia anche nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi delle festività. Un’occasione, quindi, anche per vederla da vicino, per chi non fosse stato questa sera in Corso Umberto.

