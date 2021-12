La casa di Babbo Natale a Olbia.

La casetta di Babbo Natale si sposta in piazza Regina Margherita. Farà parte dei tanti eventi in programma per tutte le festività di Olbia annunciate dal sindaco Settimo Nizzi.

Gli eventi nella casa della ex refettorio dello Scolastico non si potranno tenere a causa degli spazi ristretti, ma l’amministrazione comunale ha voluto rinnovare l’evento e dare ai bambini un Natale felice, dove potranno consegnare le loro letterine. “Stiamo allestendo in piazza in questo momento la casa di Babbo Natale – ha detto l’assessora alla Cultura Sabrina Serra -. Sarà un bell’igloo con gli orsi polari”.