L’appello di una donna a Olbia.

A un anno dal suo appello, una residente di via Pier Delle Vigne 6 a Olbia non riesce ancora a tornare a casa sua. La donna, un anno fa, aveva espresso la volontà di tornare a vivere nella casa popolare data ai genitori. L’immobile si trova ancora in stato di inagibilità e nonostante i numerosi reclami al Comune, per ripristinare l’agibilità, i lavori non sono ancora cominciati.

Protagonista della vicenda M.D., che racconta di un calvario lungo 6 anni, per cercare di tornare a vivere nella sua abitazione. “Sono anni che faccio il giro degli uffici di Olbia – racconta -, per riuscire a capire quando è possibile tornare a casa mia. Purtroppo però non si muove ancora nulla. Da una parte mi dicono che non è compito dei servizi sociali e che mi devo rivolgere all’ufficio tecnico. I soldi c’erano, ma là mi dicono che li stanno aspettando dalla Regione”.

La donna parla di 50mila euro di interventi necessari per poter abitare di nuovo nella villetta unifamiliare e rinnova il suo appello. “Purtroppo io sono in condizioni di salute precaria e mi trovo anche nella situazione di non avere un tetto sotto la testa – prosegue M.D. -. Ho provato anche a rivolgermi ai servizi sociali per avere un alloggio, una nuova casa, ma ancora non ho trovato sistemazione da nessuna parte. Soltanto grazie a una mia parente non mi trovo per strada. Vorrei tanto tornare a vivere là e a riportare le ceneri di mia mamma”.