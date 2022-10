Un turista ha scoperto un’anfora romana a Palau

Durante un’immersione vicino a Palau un turista ha notato qualcosa sul fondale: era un’anfora romana in perfette condizioni. Quando si è accorto dell’importanza del suo ritrovamento ha subito avvisato la Guardia costiera. Quando sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto di La Maddalena li ha aiutati a raggiungere il punto esatto davanti a Porto Rafael dove ha fatto la scoperta. A quel punto è entrato in azione l’esperto sub Giuseppe Pincioni (nella foto), che è riuscito a portare alla luce il reperto. Un’anfora romana di circa un metro.

I ritrovamenti in quella zona non sono rari, così come in tutto il nordest della Sardegna. Solo quest’estate ci sono stati altri due casi. A fine luglio un carabiniere in vacanza a San Teodoro aveva trovato un’anfora a pochi metri di profondità. Pochi giorni dopo erano stati dei turisti romani a trovarne un’altra in una spiaggia di Porto Cervo.