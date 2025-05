Olbia celebra l’arte con Alma Farina e i suoi Decó Portraits

La mostra di Alma Farina a Olbia con i Decó Portraits.

Olbia si conferma sempre più punto di riferimento per l’arte contemporanea, grazie a un calendario culturale in continua espansione. Tra gli appuntamenti in evidenza spicca l’inaugurazione della sedicesima personale del 2025 ospitata dalla Little Gallery, in programma sabato 31 maggio alle ore 19.

Sarà l’artista Alma Farina, olbiese d’adozione e docente di disegno presso l’Unitre di Olbia, a firmare la mostra dal titolo Decó Portraits. In esposizione, una serie di ritratti femminili ispirati alla moda Liberty dei primi anni Venti, opere che si distinguono per l’eleganza formale, le atmosfere sospese e gli sguardi enigmatici delle protagoniste. A predominare, la pittura a olio, tecnica prediletta dall’autrice per esprimere una visione personale e raffinata della figura umana.

La curatrice della galleria, Daniela Cittadini, ha espresso soddisfazione per l’apertura di una retrospettiva che, come da tradizione, si propone di avvicinare il pubblico olbiese alle molteplici espressioni dell’arte contemporanea. La Little Gallery, infatti, è da tempo uno spazio d’incontro tra artisti – emergenti e già affermati – e visitatori, in un dialogo continuo che alimenta il fermento culturale della città. La mostra resterà visitabile fino a domenica 1° giugno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui