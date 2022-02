Addio a Celina Ristori.

Ha insegnato a diverse generazioni di bambini, in quella che all’epoca era l’unica scuola elementare di Olbia, ovvero lo Scolastico del corso Umberto. Se ne è andata a 92 anni la maestra Celina Ristori, insegnante dal sorriso sempre luminoso e dallo sguardo dolce.

A ricordarla in questo modo tanti dei suoi ex alunni, che hanno lasciato anche sui social una serie di pensieri dedicati alla loro dolce insegnante, i quali non dimenticano la sua dolcezza infinita e la sua voce rassicurante mentre spiegava e ricordano con molta nostalgia quando entrava ogni giorno in aula, al primo piano del caseggiato scolastico, per tenere la sua lezione, con i suoi capelli raccolti e la sua voce rassicurante. Celina coniugata, ma rimasta vedova, lascia due figli e due nipoti, che oggi si stringono nel dolore per la sua scomparsa.