Con il centro di aggregazione un passo avanti per le periferie di Olbia.

Prosegue il progetto relativo al centro di aggregazione sociale di Multa Maria che ha raggiunto una svolta decisiva con la modifica dei termini della concessione del terreno al Comune di Olbia, ora portata a 99 anni. Il progetto prevede un edificio e uno spazio verde a disposizione della comunità. Questo risultato rappresenta un passo importante per la frazione e per il benessere dei residenti.

LEGGI ANCHE: A Murta Maria nascerà il centro di aggregazione richiesto da anni

Così commenta il sindaco Settimo Nizzi: ”Il Centro è il frutto di un lavoro condiviso tra l’amministrazione comunale e la Chiesa, che con grande dedizione ha portato avanti la progettazione e il finanziamento dell’opera. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa e che continueranno a sostenere il progetto”.

”Come delegato della frazione di Multa Maria, mi preme sottolineare quanto questo progetto sia stato voluto e atteso da anni – afferma il consigliere comunale Nino Sanciu, delegato della frazione – .La struttura sottolinea la volontà dell’amministrazione comunale di investire nel futuro della frazione, rendendola un luogo vivo, accogliente e capace di rispondere alle esigenze di tutti i suoi abitanti. In un periodo storico in cui il disagio giovanile è una sfida complessa, questa struttura rappresenta un punto di riferimento per i nostri ragazzi, favorendo la socializzazione e lo sviluppo di attività culturali, ludiche ed educative. La biblioteca, la ludoteca e il centro di accoglienza, sono tutte risorse preziose per contrastare l’isolamento sociale e promuovere momenti di condivisione e arricchimento culturale. Sarà solo un luogo per i giovani, ma anche uno luogo dove persone di tutte le età potranno incontrarsi, collaborare e rafforzare i legami che uniscono la comunità. Multa Maria merita questo spazio e sapremo certamente valorizzarlo al meglio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui